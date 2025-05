Justiça de São Paulo reforça proibição de mototáxi após acidente fatal Larissa Torres morreu em acidente envolvendo mototáxi e carro por aplicativo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 13h55 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h55 ) twitter

Após acidente com morte, Justiça de São Paulo suspende serviço de mototáxi

Após a morte trágica de Larissa Torres, de 22 anos, em um acidente envolvendo mototáxi em São Paulo, a Justiça intensificou a proibição desse serviço na cidade. O acidente ocorreu quando João Pedro Paz, alcoolizado, abriu a porta de um carro por aplicativo, atingindo a motocicleta onde Larissa estava como passageira. A jovem foi lançada contra outro veículo e não resistiu aos ferimentos.

O mototaxista deixou o local antes do socorro chegar; no entanto, a empresa responsável informou que ele também se feriu e precisou de atendimento médico. Em resposta ao incidente, o Tribunal de Justiça determinou a suspensão imediata do serviço por duas empresas na cidade, com multa diária de 30 mil reais para descumprimento.

As empresas anunciaram a suspensão temporária dos serviços em respeito à decisão judicial, destacando a urgência de discutir a regulamentação da atividade devido à praticidade oferecida. A prefeitura já havia tomado medidas contra o descumprimento da proibição anterior, ressaltando os riscos associados ao transporte.

A família de Larissa busca justiça pela morte da jovem enquanto a população se divide quanto à praticidade e segurança do mototáxi. A polícia civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente, e a plataforma utilizada pode ser responsabilizada pelos danos causados.

