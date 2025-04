Justiça mantém prisão de motorista que atropelou e matou duas jovens em São Caetano Suspeita é de que Brendo dos Santos participava de racha Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 12h41 (Atualizado em 25/04/2025 - 12h41 ) twitter

Justiça nega liberdade para motorista que atropelou e matou duas jovens em SP

A justiça negou o pedido de liberdade para Brendo dos Santos, motorista acusado de atropelar e matar Isabelli Helena de Lima Costa e Isabela Priel Regis em São Caetano do Sul. O acidente ocorreu enquanto as jovens atravessavam uma faixa de pedestres.

Brendo dos Santos está preso desde o dia 10 de abril para evitar que fuja ou interfira nas investigações. Há suspeitas de que ele participava de um racha no momento do acidente. O impacto foi tão forte que as vítimas foram arremessadas por cerca de 50 metros, falecendo no local.

