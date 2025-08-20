Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Justiça paraibana decidirá sobre liberdade de Hytalo Santos

Influenciador permanece preso após audiência em São Paulo

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A prisão de Ítalo Santos e Israel Vicente foi mantida durante audiência em São Paulo.
  • A Justiça da Paraíba decidirá sobre a liberdade ou transferência dos dois detidos.
  • Ítalo afirmou desconhecer os motivos de sua detenção, enquanto a defesa pediu que permanecessem em São Paulo ou fossem libertados.
  • Ambos estão sendo investigados por tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil, com o caso ganhando notoriedade por um vídeo de denúncia.

 

Durante uma audiência de custódia em São Paulo, a prisão de Hytalo Santos e Israel Vicente foi mantida. A Justiça da Paraíba decidirá se eles responderão em liberdade ou serão transferidos para lá.

Hytalo expressou desconhecimento sobre sua detenção. A defesa solicitou que permanecessem presos em São Paulo ou fossem libertados, sugerindo a penitenciária de Tremembé devido à repercussão do caso. O juiz informou que a decisão final cabe à Justiça paraibana.

Os dois foram detidos em Carapicuíba com oito celulares e são investigados por tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.

Qual foi o resultado da audiência de custódia de Hytalo Santos e Israel Vicente em São Paulo?

A prisão de Hytalo Santos e Israel Vicente foi mantida durante a audiência de custódia em São Paulo.


O que acontecerá agora com Hytalo Santos e Israel Vicente após a audiência?

A Justiça da Paraíba decidirá se eles responderão em liberdade ou se serão transferidos para lá.

Por que Hytalo Santos e Israel Vicente foram detidos?

Eles foram detidos em Carapicuíba com oito celulares e estão sendo investigados por tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.


Qual evento levou o caso de Hytalo Santos a ganhar destaque na mídia?

O caso ganhou destaque após um vídeo do influenciador Felca denunciar a adultização de crianças na internet.

Veja também


Técnica cirúrgica devolve a visão a pacientes com cegueira, utilizando o próprio dente

Fala Brasil playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.