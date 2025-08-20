Justiça paraibana decidirá sobre liberdade de Hytalo Santos

A prisão de Ítalo Santos e Israel Vicente foi mantida durante audiência em São Paulo.
A Justiça da Paraíba decidirá sobre a liberdade ou transferência dos dois detidos.
Ítalo afirmou desconhecer os motivos de sua detenção, enquanto a defesa pediu que permanecessem em São Paulo ou fossem libertados.
Ambos estão sendo investigados por tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil, com o caso ganhando notoriedade por um vídeo de denúncia.
Durante uma audiência de custódia em São Paulo, a prisão de Hytalo Santos e Israel Vicente foi mantida. A Justiça da Paraíba decidirá se eles responderão em liberdade ou serão transferidos para lá.
Hytalo expressou desconhecimento sobre sua detenção. A defesa solicitou que permanecessem presos em São Paulo ou fossem libertados, sugerindo a penitenciária de Tremembé devido à repercussão do caso. O juiz informou que a decisão final cabe à Justiça paraibana.
Os dois foram detidos em Carapicuíba com oito celulares e são investigados por tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.
