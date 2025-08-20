Justiça paraibana decidirá sobre liberdade de Hytalo Santos Influenciador permanece preso após audiência em São Paulo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 12h13 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h13 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A prisão de Ítalo Santos e Israel Vicente foi mantida durante audiência em São Paulo.

A Justiça da Paraíba decidirá sobre a liberdade ou transferência dos dois detidos.

Ítalo afirmou desconhecer os motivos de sua detenção, enquanto a defesa pediu que permanecessem em São Paulo ou fossem libertados.

Ambos estão sendo investigados por tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil, com o caso ganhando notoriedade por um vídeo de denúncia.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Durante uma audiência de custódia em São Paulo, a prisão de Hytalo Santos e Israel Vicente foi mantida. A Justiça da Paraíba decidirá se eles responderão em liberdade ou serão transferidos para lá.

Hytalo expressou desconhecimento sobre sua detenção. A defesa solicitou que permanecessem presos em São Paulo ou fossem libertados, sugerindo a penitenciária de Tremembé devido à repercussão do caso. O juiz informou que a decisão final cabe à Justiça paraibana.

Os dois foram detidos em Carapicuíba com oito celulares e são investigados por tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.

