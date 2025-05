Kris Jenner adota técnica de lifting facial e surpreende com rosto rejuvenescido Deep plane facelift é o novo procedimento estético queridinho entre as celebridades Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 13h52 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h52 ) twitter

Kris Jenner viraliza com aparência jovem após novo lifting facial

Kris Jenner, aos 69 anos, apareceu em um evento com uma aparência significativamente mais jovem, resultado de um procedimento estético inovador. O deep plane facelift, adotado por várias celebridades foi a técnica escolhida pela matriarca da família Kardashian para rejuvenescer seu rosto.

Este procedimento é considerado padrão ouro no lifting facial por proporcionar resultados mais duradouros e naturais ao trabalhar em camadas mais profundas da face. No Brasil, o deep plane facelift está se destacando apesar do custo elevado, ultrapassando R$ 50 mil, e do tempo de recuperação que varia de duas a três semanas. Os resultados compensam esses desafios, prometendo durar até 15 anos e superando o facelift tradicional em durabilidade e aparência natural.

