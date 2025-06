Lúcio mostra recuperação após acidente com lareira ecológica Ex-capitão da seleção brasileira realiza exercícios durante recuperação Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 14h42 (Atualizado em 04/06/2025 - 14h42 ) twitter

Lúcio, ex-capitão da seleção brasileira, compartilha recuperação após acidente

Lúcio, ex-capitão da seleção brasileira, divulgou vídeos nas redes sociais que mostram seu progresso na recuperação após sofrer queimaduras em um acidente com uma lareira ecológica. As imagens revelam o ex-atleta praticando exercícios em uma bicicleta ergométrica, usando pesos e realizando cabeceios com uma bola.

O acidente ocorreu no Distrito Federal, na casa de amigos, pouco tempo depois de Lúcio completar 47 anos, em 8 de maio. Nas gravações, é possível notar as ataduras nos braços e pernas do ex-jogador, indicando o tratamento das queimaduras.

Assista em vídeo - Lúcio, ex-capitão da seleção brasileira, compartilha recuperação após acidente

