Lula discute tarifas de Trump com Mauro Vieira Brasil planeja ações internacionais após reunião nos EUA Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 12h13 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h13 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O presidente Lula se reunirá com o ministro Mauro Vieira, que volta dos EUA.

O governo brasileiro está criando um plano para lidar com as tarifas impostas por Trump.

Mauro Vieira destacou a independência do Judiciário brasileiro em conversas com os EUA.

Lula está aberto a negociações comerciais com os EUA enquanto busca mitigar os impactos das tarifas.

Lula recebe Mauro Vieira para discutir medidas contra tarifas impostas por Donald Trump

O presidente Lula deve se encontrar com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que retorna dos Estados Unidos após reunião com o secretário de Estado americano. O governo brasileiro está formulando um plano para enfrentar as tarifas impostas por Donald Trump e apoiar as empresas afetadas.

Durante o encontro, Mauro Vieira enfatizou a independência do Poder Judiciário brasileiro e a resistência a pressões externas relacionadas a processos envolvendo figuras políticas do Brasil. A estratégia pode incluir uma queixa na Organização Mundial do Comércio.

Lula reafirmou nas redes sociais a disposição do Brasil em negociar aspectos comerciais com os Estados Unidos enquanto desenvolve um plano para mitigar os efeitos das tarifas sobre as empresas nacionais.

