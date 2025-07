Macacos atacam irmão de Gusttavo Lima no Parque Areião Criança de dois anos também foi mordida recentemente no mesmo parque Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 15h55 (Atualizado em 01/07/2025 - 15h55 ) twitter

Macacos atacam irmão de cantor Gusttavo Lima em parque de Goiânia

Marcelo, irmão do cantor Gusttavo Lima, foi mordido por um macaco enquanto passeava com sua família no Parque Areião, em Goiânia. Em um áudio enviado ao irmão, Marcelo relatou o susto ao ser atacado na perna pelo animal. Após o incidente, ele recebeu atendimento médico em um hospital particular.

Além disso, uma criança de dois anos também foi mordida na mão por um macaco no mesmo local. A criança foi levada ao Centro Municipal de Vacinação para tomar a vacina antirrábica e ainda está assustada com o ocorrido.

