Mariana Godoy arranca elogios com superprodução nas redes sociais A âncora do Fala Brasil compartilhou com os seguidores a lembrança do momento de preparação para um evento; confira! Fala Brasil|Do R7 01/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 02h00 )

Mariana Godoy relembra superprodução para evento ao lado de Muca Lucca Reprodução/Instagram

Na bancada do Fala Brasil, a apresentadora Mariana Godoy traz as principais notícias do Brasil e do mundo. Já nas redes sociais, a âncora compartilha com os seguidores momentos fora do estúdio, que vão desde viagens até boas lembranças.

Desta vez, ela mostrou como se preparou para um evento e na legenda de uma foto produzida escreveu: “O tempo está voando”.

A foto rendeu uma verdadeira “chuva de elogios” nos comentários. “Uau, amei o cabelo!”, disse uma fã.

“Nossa, deslumbrante!”, enalteceu a colega de emissora Beatriz Casadei.

‌



“Voltei no tempo nas nossas madrugadas”, relembrou com carinho a jornalista Michelle Loreto.

Um seguidor não se conteve: “Sorrido lindo”.

‌



Confira o post por completo!

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da Record.

‌