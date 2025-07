Marinheiro resgata cadelinha sozinha em alto mar no litoral paranaense Animal estava exausto e fugiu ao chegar à terra firme Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 14h12 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h12 ) twitter

Vídeo: marinheiro resgata cadelinha abandonada em alto mar no Paraná

Um tripulante de barco encontrou uma cadelinha nadando sozinha em alto mar, distante da costa de Guaraqueçaba, no Paraná. Acredita-se que ela foi abandonada intencionalmente. Ao chegar em terra firme, a cadelinha fugiu assustada. A polícia está investigando para identificar o responsável pelo abandono, com a delegacia do meio ambiente destacando que maus-tratos a animais são crime.

