Materiais inéditos de Beyoncé são furtados durante turnê nos EUA Pendrives com músicas não lançadas foram roubados em Atlanta; polícia investiga Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 13h47 (Atualizado em 15/07/2025 - 13h47 )

Músicas inéditas de Beyoncé são roubadas de carro durante turnê nos EUA

Durante a turnê de Beyoncé nos Estados Unidos, materiais inéditos da cantora foram roubados em Atlanta. O carro do coreógrafo foi arrombado, resultando no furto de pendrives com músicas não lançadas, vídeos exclusivos e listas de repertório.

Além desses itens, os ladrões levaram roupas de grife e eletrônicos. A polícia está usando rastreamento por GPS na tentativa de recuperar os objetos, mas ainda não houve prisões. A equipe de Beyoncé não se pronunciou sobre o ocorrido.

