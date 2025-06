Matheus, da dupla com Kauan, perde R$ 700 mil após roubo de celular em São Paulo Cantor destaca falha em sistema antifraude e alerta para proteção digital Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 11h44 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h44 ) twitter

Cantor Matheus, da dupla com Kauan, sofre prejuízo milionário após roubo de celular

O cantor Matheus Aleixo, da dupla sertaneja Matheus e Kauan, sofreu um prejuízo significativo quando seu celular foi roubado em São Paulo. Com o aparelho desbloqueado, os criminosos transferiram R$ 700 mil via PIX. Matheus destacou que o sistema antifraude do banco falhou e usou suas redes sociais para alertar sobre a importância da proteção das contas bancárias.

Casos semelhantes têm ocorrido em grandes cidades do Brasil, onde celulares são frequentemente furtados durante momentos de distração dos proprietários. Uma produtora teve seu celular roubado enquanto dirigia, resultando em uma transferência indevida de R$ 2 mil via PIX. Após um ano, ela foi ressarcida pelo banco.

Outro incidente envolveu um contador que quase sofreu perdas quando criminosos tentaram realizar transferências durante a madrugada. Especialistas recomendam medidas como atualizar o sistema operacional do celular e ativar autenticação em dois fatores para aumentar a segurança dos dispositivos móveis.

