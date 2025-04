Mercados financeiros se recuperam após tensões tarifárias entre EUA e China Bolsas asiáticas e europeias registram altas após ameaças tarifárias Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h26 ) twitter

Mercados financeiros se recuperam após conflitos tarifários entre EUA e China

Após um início de semana turbulento devido às disputas tarifárias entre Estados Unidos e China, as bolsas globais mostraram sinais de recuperação nesta terça-feira. Em Tóquio, a bolsa subiu quase 6%, recuperando parte das perdas recentes, enquanto mercados na Coreia do Sul e Austrália também registraram alta. Hong Kong teve um leve avanço após grandes quedas.

Na Europa, as principais bolsas abriram em alta com Reino Unido, França e Alemanha registrando ganhos próximos de 1%. As tensões entre Washington e Pequim continuam com possíveis novas tarifas em discussão. Donald Trump ameaça impor uma tarifa de até 50% sobre importações chinesas caso a China não reduza suas taxas. Em resposta, a China pode aplicar uma tarifa de até 104%.

Assista em vídeo - Mercados financeiros se recuperam após conflitos tarifários entre EUA e China

