Mestre de obras empurra idoso durante discussão sobre dívida em São Paulo Idoso sofre fraturas graves após incidente registrado por câmeras Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 28/05/2025 - 14h27 )

Um mestre de obras está sob investigação da Polícia Civil depois que câmeras flagraram o momento em que ele empurra um idoso de 81 anos durante uma discussão no interior paulista. O incidente resultou em fraturas no fêmur, bacia e braço do idoso Marcos Antônio de Andrade, que precisou passar por cirurgias.

Felipe de Andrade, o mestre de obras envolvido, foi intimado a prestar depoimento na delegacia de Franca. Ele alegou que agiu em defesa própria após se sentir ameaçado pelo idoso durante uma discussão sobre uma dívida relacionada ao uso de água e energia. Felipe afirmou ter pago à neta do senhor Marcos Antônio, mas este não concordou e se aproximou dele durante a altercação.

As imagens do incidente serão anexadas ao processo, e Felipe poderá responder por lesão corporal grave.

