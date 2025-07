Ministério Público denuncia filhos por internação forçada de empresário milionário Filhos teriam usado laudos irregulares para internar pai em clínica psiquiátrica Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 14h19 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h19 ) twitter

O Ministério Público de Goiás denunciou os filhos do empresário multimilionário Ernesto Filho por sequestro e cárcere privado. A acusação afirma que eles forçaram a internação do pai em uma clínica psiquiátrica utilizando documentos médicos irregulares para assumir o controle dos negócios e do patrimônio do empresário.

Ernesto, residente em Rio Verde e com um patrimônio superior a R$ 800 milhões, foi internado dias antes de formalizar uma união estável com sua namorada. Durante a internação, os laudos médicos utilizados foram assinados por profissionais que não acompanhavam seu caso há mais de seis meses. Após denúncias feitas pela namorada, Ernesto foi liberado judicialmente.

