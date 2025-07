Ministro do STF autoriza Bolsonaro a dar entrevistas Decisão responde questionamentos sobre discurso na Câmara Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 14h12 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h12 ) twitter

Moraes diz que Bolsonaro não está proibido de dar entrevistas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, esclareceu que Jair Bolsonaro está autorizado a conceder entrevistas e fazer declarações públicas. Essa decisão foi comunicada em resposta aos advogados do ex-presidente após a divulgação de trechos de um discurso dele na Câmara dos Deputados.

A decisão de Moraes indica que a comunicação de Bolsonaro com jornalistas não viola as restrições impostas pelo Supremo. Entretanto, um representante do governo americano criticou Alexandre de Moraes, afirmando que ele desempenha um papel central em uma suposta perseguição ao ex-presidente.

Assista ao vídeo - Moraes diz que Bolsonaro não está proibido de dar entrevistas

