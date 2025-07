Motorista embriagado em Itu arrasta mulher no capô por quase quatro quilômetros Acidente em rodovia paulista termina com capotamento após tentativa de fuga Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 14h24 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h24 ) twitter

Motorista com sinais de embriaguez tenta fugir de acidente e arrasta mulher no capô do carro

Um motorista com sinais de embriaguez causou tumulto em uma rodovia em Itu, São Paulo. Após colidir com o carro de uma mulher, ele tentou fugir levando-a no capô por quase quatro quilômetros enquanto ela pedia socorro desesperadamente.

Outro motorista registrou a cena com seu celular. Durante a fuga em alta velocidade, o condutor desviou de outros veículos até colidir novamente, resultando no capotamento do carro. A rodovia Valdomiro Corrêa de Camargo ficou interditada por cerca de três horas devido ao acidente. O motorista teve ferimentos no rosto, braços e pernas. Seu estado de saúde e situação legal não foram divulgados.

Assista ao vídeo - Motorista com sinais de embriaguez tenta fugir de acidente e arrasta mulher no capô do carro

