Motorista embriagado provoca acidente fatal em Cotia Colisão entre carro e caminhonete resulta em morte e feridos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 13h48

Motorista embriagado provoca acidente com morte em Cotia

João Tadeu Quirino, de 61 anos, foi preso após dirigir embriagado e colidir com uma caminhonete em Cotia, na Grande São Paulo. O acidente resultou na morte de uma mulher de 33 anos e deixou sua mãe gravemente ferida. O carro de Quirino bateu na caminhonete em alta velocidade, lançando-a contra um grupo de pessoas que saía de uma igreja.

Testemunhas relataram o desespero ao verem o impacto e correram para ajudar os feridos. Três pessoas foram hospitalizadas devido aos ferimentos causados pelo acidente.

Quirino já tinha antecedentes por dirigir sob influência de álcool e foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a presença de álcool em seu organismo. Ele foi detido no local e enfrenta acusações de homicídio e lesões corporais. O veículo permanece apreendido para perícia, enquanto Quirino aguarda audiência sob custódia policial no hospital.

