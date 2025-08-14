Motorista reage a assalto em São Paulo; ladrão morre após fuga Especialistas alertam sobre riscos de reação em situações de assalto Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 12h25 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Motorista de 27 anos reagiu a uma tentativa de assalto em São Paulo.

Desarmou o ladrão e disparou, atingindo o criminoso que fugiu para um hospital.

Incident ocorreu em área movimentada, sem ferimentos para o motorista e sua irmã.

Especialistas alertam sobre os riscos de reagir em assaltos, recomendando a preservação da vida.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um motorista de 27 anos reagiu a uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo, desarmando o criminoso e atirando contra ele. O ladrão, que utilizava uma moto roubada, fugiu mas morreu após buscar atendimento em um hospital. Especialistas destacam os perigos de reagir a assaltos em locais movimentados.

O incidente ocorreu em uma avenida com trânsito intenso, quando o assaltante abordou o motorista exigindo seu celular. A ação foi registrada por outro motorista próximo à cena. Após desarmar o criminoso, a vítima disparou três vezes, atingindo o suspeito. Apesar da reação bem-sucedida, o motorista e sua irmã não sofreram ferimentos.

Especialistas em segurança alertam que reagir dessa forma pode resultar em consequências graves, como ferir outras pessoas. Disparos em áreas públicas apresentam riscos devido à possibilidade de desvios das balas. É recomendado que se priorize a preservação da vida, evitando confrontos diretos com criminosos.

Veja também

‌



Três pessoas foram presas durante a ação em delegacia da zona leste da cidade

Fala Brasil playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Polícia de São Paulo realiza operação contra quadrilha de roubos Criminosos usam controle remoto clonado para invadir condomínio em Osasco Motorista reage a assalto em SP e especialistas alertam sobre riscos Morre o cantor Nobuo Yamada, voz do tema 'Cavaleiros dos Zodíaco' Botulismo: duas pessoas morrem após comer sanduíches na Itália Bradicardia: entenda a condição que Luva de Pedreiro enfrenta Marco Rubio anuncia revogação de vistos de funcionários ligados ao Mais Médicos Polícia realiza operação contra fraudes em vendas online Prefeito de São Bernardo do Campo é afastado do cargo após operação contra corrupção, diz polícia Boa Notícia: Colírio que corrige visão de perto é aprovado nos EUA SP: homem é resgatado após ser jogado no rio Tamanduateí Operação em São Paulo resulta na prisão de 17 pessoas por invasão a condomínios de luxo Motorista toma arma e atira em suspeito durante assalto; veja vídeo Lula libera R$ 30 bilhões em crédito para empresas afetadas por tarifaço Polícia Federal apreende quase uma tonelada de cafeína usada no tráfico de drogas Relatório dos EUA aponta piora dos direitos humanos no Brasil Chuva de meteoros ilumina céu da Turquia Explosão em fábrica de explosivos deixa nove mortos no Paraná Operação contra golpe do falso consórcio prende suspeitos em nove estados Secretário do Tesouro dos EUA cancela reunião com Haddad

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!