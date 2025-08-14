Motorista reage a assalto em São Paulo; ladrão morre após fuga

Motorista de 27 anos reagiu a uma tentativa de assalto em São Paulo.
Desarmou o ladrão e disparou, atingindo o criminoso que fugiu para um hospital.
Incident ocorreu em área movimentada, sem ferimentos para o motorista e sua irmã.
Especialistas alertam sobre os riscos de reagir em assaltos, recomendando a preservação da vida.
Um motorista de 27 anos reagiu a uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo, desarmando o criminoso e atirando contra ele. O ladrão, que utilizava uma moto roubada, fugiu mas morreu após buscar atendimento em um hospital. Especialistas destacam os perigos de reagir a assaltos em locais movimentados.
O incidente ocorreu em uma avenida com trânsito intenso, quando o assaltante abordou o motorista exigindo seu celular. A ação foi registrada por outro motorista próximo à cena. Após desarmar o criminoso, a vítima disparou três vezes, atingindo o suspeito. Apesar da reação bem-sucedida, o motorista e sua irmã não sofreram ferimentos.
Especialistas em segurança alertam que reagir dessa forma pode resultar em consequências graves, como ferir outras pessoas. Disparos em áreas públicas apresentam riscos devido à possibilidade de desvios das balas. É recomendado que se priorize a preservação da vida, evitando confrontos diretos com criminosos.
Veja também
Três pessoas foram presas durante a ação em delegacia da zona leste da cidade
Fala Brasil playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!