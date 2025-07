Mulher é encontrada morta com queimaduras em escada de prédio em São Paulo Companheiro é suspeito; polícia analisa imagens de segurança Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 12h30 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h30 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher foi encontrada morta com queimaduras em uma escada de emergência de um prédio em São Paulo.

Moradores acionaram os bombeiros após sentirem cheiro de fumaça; alarme de incêndio foi ativado.

A polícia investiga o caso e analisa imagens das câmeras de segurança do local.

O principal suspeito é o companheiro da vítima, que deixou o prédio com o filho dela; possível motivação é o término do relacionamento.

Mulher é encontrada morta com queimaduras em escada de emergência de prédio em São Paulo

Na manhã desta quarta-feira (30), uma mulher foi encontrada morta com queimaduras na escada de emergência de um prédio na zona sul de São Paulo. Moradores sentiram cheiro forte de fumaça e acionaram o Corpo de Bombeiros. Durante a evacuação, descobriram o corpo da vítima.

O alarme de incêndio foi ativado, e oito viaturas dos bombeiros chegaram ao local, mas nenhum sinal de incêndio foi encontrado nos apartamentos. A polícia já recolheu imagens das câmeras de segurança para investigar o caso.

O principal suspeito é o companheiro da mulher, que teria deixado o prédio acompanhado do filho dela. A motivação do crime pode estar relacionada ao término do relacionamento do casal.

