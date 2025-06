Mulher é expulsa de audiência virtual nos EUA por fazer lanche para filha Juiz em Detroit critica atitude e vestimenta durante sessão online Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 14h46 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h46 ) twitter

Mulher é expulsa de audiência online nos EUA ao preparar lanche para filha

Durante uma audiência virtual em Detroit por uma infração de trânsito, uma mulher foi expulsa ao preparar um sanduíche de pasta de amendoim e geleia para sua filha de três anos. O juiz se incomodou com a atitude dela e criticou o traje que usava, uma camiseta larga. Ela explicou que aguardava há horas pela audiência e que sua filha estava doente. Após colocar um roupão sobre a camiseta e pedir desculpas ao juiz, o vídeo do incidente viralizou nas redes sociais. Em entrevista a um jornal local, a mulher, que trabalha como estilista, resumiu o episódio com bom humor, dizendo que estava apenas tendo um “dia de mãe”.

