Mulher salva cãozinho de queda em prédio no Distrito Federal Auxiliar de serviços gerais resgata cachorro com reflexos rápidos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 14h21 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h21 )

Mulher salva cãozinho que caiu de prédio no DF

Um cachorro ficou preso apenas pela coleira do lado de fora de uma varanda de um prédio no Distrito Federal. A queda poderia ter sido fatal, mas Yara de Jesus, auxiliar de serviços gerais, agiu heroicamente. Com reflexos rápidos, ela se posicionou no local certo e agarrou o cãozinho antes que ele caísse no chão.

Yara é conhecida por sua participação em ações comunitárias que resgatam e cuidam de animais feridos. Após o resgate, ela levou o cachorro para sua casa para cuidados antes de devolvê-lo ao tutor. O dono do animal agora precisa tomar medidas para evitar novos incidentes semelhantes.

