Neymar retorna aos treinos no Santos e está na pré-lista da seleção Jogador se recupera de lesão e é cotado para jogos importantes Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 12h24 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fala Esporte: Neymar se recupera e pode voltar a jogar pelo Santos

Neymar voltou a treinar com o elenco do Santos após se recuperar de uma lesão muscular sofrida em abril. A expectativa é que ele participe do jogo contra o CRB pela Copa do Brasil. O jogador também foi incluído na pré-lista de Carlo Ancelotti para as eliminatórias da Copa do Mundo.

Paralelamente, Ednaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF, decidiu não tentar retomar seu cargo após ser afastado por decisão judicial. Ele afirmou que os eventos recentes impactaram sua vida pessoal e optou por não participar das eleições para a presidência da entidade.

Assista em vídeo - Fala Esporte: Neymar se recupera e pode voltar a jogar pelo Santos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!