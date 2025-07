Nova cobrança de visto americano começa em outubro Solicitantes enfrentarão aumento significativo no custo do visto Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 12h28 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estrangeiros deverão pagar nova taxa de 250 dólares para tirar visto americano

A partir de outubro, o custo para obter um visto americano aumentará devido à introdução de uma nova taxa de 250 dólares. Esta cobrança adicional se soma à taxa MRV existente de 185 dólares e impactará aqueles que buscam vistos não-imigrantes, como turistas, estudantes e trabalhadores temporários.

A possibilidade de reembolso da nova taxa existe ao final da validade do visto, desde que todas as condições impostas pelo governo americano sejam cumpridas durante a estadia no país. Especialistas recomendam que interessados iniciem o processo o mais rápido possível para evitar longas filas nos consulados e embaixadas. Apenas vistos emitidos antes de outubro estarão isentos da nova taxa.

Assista ao vídeo - Estrangeiros deverão pagar nova taxa de 250 dólares para tirar visto americano

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!