Novo exame PCR HPV é implementado no SUS para detecção precoce
Disponível em 12 estados, tecnologia nacional identifica o vírus antes da doença
O Sistema Único de Saúde começou a oferecer uma nova técnica para identificar o câncer de colo de útero. Denominado PCR HPV, esse exame é totalmente desenvolvido no Brasil e pode identificar o vírus antes que doenças ou alterações celulares se manifestem. Inicialmente, a tecnologia está disponível em 12 estados do país e é parte de uma estratégia para melhorar a detecção precoce da doença.
O HPV, principal causador do câncer de colo de útero, é alarmante, pois mais da metade da população feminina no Brasil já teve contato com o vírus, de acordo com o Ministério da Saúde. O PCR HPV é mais preciso na detecção do vírus, sendo indicado pelo Ministério para realização a cada cinco anos, diferente do Papanicolau, que deve ser feito a cada dois ou três anos.
A implementação dessa tecnologia promete ampliar a abrangência do diagnóstico e tratamento precoce, contribuindo para a redução do número de mortes por essa doença totalmente tratável. Além disso, as medidas preventivas, como vacinação contra o HPV e o uso de preservativos, continuam sendo fundamentais na luta contra o câncer de colo de útero.
Perguntas e Respostas
O que é o novo exame PCR HPV implementado no SUS?
O PCR HPV é uma nova técnica para identificar o câncer de colo de útero, desenvolvida no Brasil, que pode detectar o vírus HPV antes que doenças ou alterações celulares se manifestem.
Em quantos estados o PCR HPV está disponível?
O exame está inicialmente disponível em 12 estados do Brasil.
Qual é a recomendação do Ministério da Saúde sobre a realização do PCR HPV?
O Ministério da Saúde recomenda que o exame PCR HPV seja realizado a cada cinco anos, ao contrário do Papanicolau, que deve ser feito a cada dois ou três anos.
Como a nova tecnologia pode impactar o diagnóstico de câncer de colo de útero?
A implementação da tecnologia PCR HPV promete ampliar a abrangência do diagnóstico e tratamento precoce, contribuindo para a redução do número de mortes pela doença, que é totalmente tratável.
