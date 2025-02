Novo tratamento traz esperança para pacientes com câncer de mama Os estudos da crioablação registraram uma eficácia de 100% após testes; entenda a técnica Fala Brasil|R7 07/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/02/2025 - 02h00 ) twitter

O Brasil tem 74 mil novos casos de câncer de mama por ano Reprodução/RECORD

Um novo tratamento para o câncer de mama foi testado no Brasil e apresentou 100% de eficácia em pacientes submetidos. O Fala Brasil revelou os detalhes deste procedimento e conversou com pessoas que foram curadas da doença graças a este estudo.

Iniciada em 2020 no Brasil, a pesquisa da crioablação foi concluída em janeiro de 2025 e seus resultados já são considerados uns dos mais importantes da década dentro do campo de mastologia.

Ao todo, 60 mulheres participaram dos testes. O procedimento consiste no congelamento do tumor cancerígeno na área dos seios. Após anestesia local, uma agulha com ponta especial é aplicada na região, e em seis minutos, o objeto chega a temperaturas abaixo de zero.

Neste clima, é impossível que uma célula tumoral sobreviva, portanto a massa acinzentada acaba sendo morta pelo frio.

A utilização de nitrogênio em tratamentos não é uma novidade, já que alguns cânceres, como o hepático, renal e dos ossos já se beneficiavam da utilização deste elemento. Porém, para o câncer de mama é uma novidade.

A médica responsável pela pesquisa no Brasil, Vanessa Sanvido, afirmou que, nos Estados Unidos, a eficácia do estudo girou em torno dos 90%. Já por aqui, foi de 100% para tumores localizados com até dois centímetros.

A empresária Priscilla Bellegarde, que passou pelo procedimento, revela que o tratamento é totalmente indolor. Livre do câncer, ela conta que até chorou de felicidade ao perceber o resultado. “Foi a melhor notícia do mundo para mim”, declarou.

Já a assistente de atendimento, Cristina Spolador, celebrou: “Uma porta a mais para ajudar, principalmente as pessoas [com mais idade] que não podem fazer a cirurgia por alguma comorbidade”.

“No local onde foi feito o congelamento, já não existe mais a parte do tumor”, indicou a mulher.

O Brasil tem 74 mil novos casos de câncer de mama por ano, 20 mil só no estado de São Paulo. A expectativa com este estudo é de retirar pelo menos 20% a 30% da população das filas de cirurgia dentro do sistema público e privado.

“Com as pessoas fora da lista de espera, esses horários cirúrgicos podem ser usados para outros tipos de câncer” afirmou Afonso Nazário, chefe de Disciplina de Mastologia da EPM/UNIFESP.

Os estudos da crioablação avançarão para uma nova etapa a partir de agora.

Especialistas ainda ressaltam que fazer a mamografia regularmente e seguir as orientações médicas é essencial para a prevenção do diagnóstico de câncer de mama.

Confira a reportagem:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.