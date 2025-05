Ônibus colide com torre de transmissão em Minas Gerais Acidente causa explosões e mobiliza dezenas de profissionais para reparos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 13h59 (Atualizado em 29/05/2025 - 13h59 ) twitter

Ônibus bate em torre de energia e provoca explosões em Minas Gerais

Um ônibus que fazia a rota entre Belo Horizonte e São Paulo colidiu com uma torre de transmissão de energia em Minas Gerais, provocando várias explosões. O motorista relatou que houve uma falha mecânica no veículo, resultando no acidente. Mais de 50 profissionais foram mobilizados para reparar os danos causados pela colisão.

O incidente ocorreu no início da viagem quando o ônibus desceu de ré e atingiu a torre de alta tensão. Testemunhas relataram incêndios no local e evacuações rápidas foram necessárias. Um guindaste com capacidade para carregar até trinta e cinco toneladas foi utilizado para realinhar a estrutura danificada e instalar postes provisórios.

Os trabalhos de reparo se estenderam pela tarde, noite e madrugada, com equipes empenhadas em garantir a segurança da área afetada.

Assista em vídeo - Ônibus bate em torre de energia e provoca explosões em Minas Gerais

