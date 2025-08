Ônibus do Santo André é atacado por torcedores do São José Pedras e rojões foram lançados contra veículo após jogo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 13h44 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h44 ) twitter

Torcedores do São José atacam ônibus com jogadores do Santo André

Após a partida da Copa Paulista entre Santo André e São José, jogadores do Santo André enfrentaram um ataque enquanto deixavam São José dos Campos. O ônibus da equipe foi atingido por pedras e rojões lançados por integrantes da torcida organizada do São José.

Para se protegerem, os atletas se abaixaram no corredor do veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Santo André condenou a ação violenta dos torcedores rivais. No campo, o São José venceu a partida por 3 a 1.

Assista ao vídeo - Torcedores do São José atacam ônibus com jogadores do Santo André

