Ônibus tomba em Araguari resultando em 10 mortes Acidente na MG-223 deixou 19 feridos socorridos por bombeiros Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 11h31 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ônibus tomba e deixa 10 mortes em Araguari (MG)

Na madrugada desta terça-feira (8), um ônibus tombou em uma curva da rodovia MG-223, em Araguari, no Triângulo Mineiro. O acidente resultou na morte de 10 pessoas, incluindo duas crianças. Aproximadamente 50 passageiros estavam a bordo no momento do incidente.

Além das vítimas fatais, 19 pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelos bombeiros, sendo encaminhadas para hospitais da região. A polícia está investigando as causas do acidente.

Assista em vídeo - Ônibus tomba e deixa 10 mortos em Araguari (MG)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!