Paulinho Vilhena supera calvície com técnica de transplante capilar Ator compartilha experiência com procedimento e recuperação da autoestima Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 13h44 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h44 ) twitter

Após dificuldades, Paulinho Vilhena fala sobre transplante capilar e autoestima com novo visual

O ator Paulinho Vilhena enfrentou dificuldades com a calvície, que impactaram sua autoestima a ponto de evitar se olhar no espelho. Após três tentativas malsucedidas de transplante capilar, ele finalmente obteve resultados positivos com a técnica FUE, que envolve a extração e transplante de unidades foliculares individuais.

Vilhena relatou que ver sua figura mudando para algo que não gostava gerava um certo desespero. A técnica FUE permitiu que ele recuperasse a densidade capilar de maneira satisfatória. Hoje, o ator é referência em congressos sobre novas tecnologias capilares.

A alopecia, ou calvície, é geralmente associada a fatores genéticos e hormonais. Especialistas alertam sobre a importância de buscar tratamento com profissionais qualificados, ressaltando que algumas condições podem ser tratadas com medicação. Recomenda-se consultar múltiplos médicos para garantir um procedimento seguro e eficaz.

