Pedro Severino surpreende com recuperação após grave acidente Atleta de 19 anos continua recuperação em casa após quase três meses internado Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 16h32 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h32 )

O jogador de futebol Pedro Severino teve alta hospitalar após quase três meses internado devido a um grave acidente em março na rodovia Anhanguera, São Paulo. A caminho do primeiro treino com o Red Bull Bragantino, o carro em que estava colidiu com um caminhão após o motorista adormecer ao volante. Severino passou por quatro cirurgias, duas no cérebro, sendo resgatado das ferragens com procedimentos médicos essenciais desde os primeiros socorros.

A equipe médica destaca a eficiência dos cuidados prestados desde o resgate como cruciais para sua sobrevivência e recuperação surpreendente. Apesar das dificuldades iniciais de movimento e comunicação, há otimismo quanto à recuperação completa do atleta. Ele continuará a se recuperar em casa, devendo passar por nova cirurgia para melhorar a visão do olho direito. A família celebra a evolução positiva do jovem atleta, filho do ex-jogador Lucas Severino.

