Pinha auxilia no controle da pressão alta e diabetes Estudos destacam benefícios da fruta para saúde cardiovascular e glicêmica Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 12h36 (Atualizado em 18/06/2025 - 12h36 )

Fruta-do-conde ou pinha? Conheça os benefícios da fruta no controle de pressão e diabetes

A pinha, também conhecida como fruta-do-conde, é uma fruta que tem demonstrado potencial em auxiliar no controle da pressão arterial e diabetes. Originária das ilhas do Caribe e trazida ao Brasil pelo Conde de Miranda em 1626, a fruta é rica em potássio, o que ajuda a equilibrar os níveis de sódio no corpo e a relaxar os vasos sanguíneos.

Pesquisas recentes indicam que a pinha possui propriedades antioxidantes que contribuem para a redução dos níveis de glicose no sangue e melhoram a resposta do organismo à insulina. Um estudo avaliou os efeitos do extrato da fruta e suas folhas, observando melhorias significativas em animais testados.

