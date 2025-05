Placa de metal cai sobre torcedores durante jogo no Morumbi Pai e dois filhos ficam feridos após estrutura se desprender Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 14h34 (Atualizado em 15/05/2025 - 14h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Torcedores do São Paulo são atingidos por placa de metal que caiu no Morumbis

Durante o jogo entre São Paulo e Libertad pela Copa Libertadores, uma placa de metal se desprendeu das arquibancadas do estádio do Morumbi, atingindo um homem de 49 anos e seus dois filhos, um deles com 17 anos. O incidente ocorreu enquanto a torcida comemorava um gol nos acréscimos.

O pai foi gravemente ferido na cabeça e recebeu atendimento médico ainda nas cadeiras do estádio, sendo posteriormente levado ao hospital em estado grave. Um torcedor registrou o momento do acidente com um celular.

O São Paulo Futebol Clube confirmou que a estrutura foi danificada durante a comemoração do gol de empate e está analisando imagens das câmeras de segurança para entender como a placa se soltou. A família das vítimas criticou o trajeto até o Hospital do Campo Limpo, afirmando que havia um hospital mais próximo ao local do incidente.

Assista em vídeo - Torcedores do São Paulo são atingidos por placa de metal que caiu no Morumbis

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!