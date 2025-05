O venezuelano Juan Luis, procurado pela Interpol, foi preso nos Estados Unidos por matar um cabeleireiro, em São Paulo , em outubro de 2022. O crime ocorreu após uma discussão em um bar do centro da cidade, onde a vítima teria ofendido a namorada do criminoso antes de ser atacada. A polícia investiga o envolvimento de outros suspeitos no assassinato. Juan Luis está detido nos EUA sem direito à fiança, e a justiça brasileira prepara o pedido para sua extradição.



