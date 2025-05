Polícia ainda tenta identificar bandidos que mataram jovem de 15 anos em SP Lucas Teles Santana foi baleado após deixar cair o celular Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 12h38 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h38 ) twitter

Lucas Teles Santana, de 15 anos, foi sepultado em São Paulo após ser assassinado durante um assalto no bairro Itaim Paulista. Ele estava com seu primo quando foram abordados por dois homens numa moto. Ao deixar cair o celular, Lucas foi baleado e, apesar de socorrido rapidamente, não resistiu aos ferimentos.

O crime gerou grande comoção entre familiares e amigos que destacaram o caráter carinhoso e prestativo de Lucas. Seu avô lamentou profundamente a perda do neto, que era seu “braço direito”.

A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso está sob investigação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). Equipes especializadas trabalham para identificar os suspeitos e esclarecer as circunstâncias do crime. A polícia também investiga se há conexão com um assalto semelhante ocorrido recentemente na mesma região.

