Fala Brasil

Polícia Civil realiza operação contra quadrilha de roubos em SP

Três suspeitos são presos na zona leste e objetos furtados são recuperados

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em roubos e furtos a residências. Três pessoas foram detidas e levadas ao 56º Distrito Policial na Zona Leste da cidade. Durante a ação, foram apreendidas ferramentas usadas para arrombar portas, incluindo uma chave de fenda de 30 centímetros. Entre os itens recuperados está uma bolsa avaliada em R$ 20 mil, que será devolvida à proprietária que registrou boletim de ocorrência. Roupas e um par de tênis usados durante os crimes também foram confiscados pela polícia.

Três pessoas foram presas durante a ação em delegacia da zona leste da cidade

