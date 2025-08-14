Logo R7.com
Fala Brasil

Polícia combate fraudes em vendas online em São Paulo

Operação resulta em prisões e mandados na capital e Baixada Santista

Fala Brasil

Uma operação policial ocorre em São Paulo para combater fraudes em plataformas de vendas online. Até agora, foram realizadas 17 prisões e cumpridos 50 mandados judiciais. Desses mandados, 32 são de prisão, sendo executados tanto na capital paulista quanto nas cidades da Baixada Santista, como Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. As autoridades identificaram um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas. A operação continua com diversas viaturas mobilizadas na capital e no litoral paulista, podendo resultar em mais detenções em breve.

Três pessoas foram presas durante a ação em delegacia da zona leste da cidade

