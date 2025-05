Polícia de São Paulo desarticula quadrilha suspeita de furtar caixas eletrônicos Operação investiga grupo acusado de roubar R$ 300 mil em Sorriso, Mato Grosso Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 12h26 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h26 ) twitter

Polícia prende seguranças suspeitos de facilitar furtos em caixas eletrônicos em MT

A Polícia Civil de São Paulo está conduzindo uma operação contra uma quadrilha suspeita de furtar caixas eletrônicos. Foram emitidos 13 mandados de prisão, com cinco já cumpridos, resultando na detenção de 15 pessoas. O grupo é acusado de roubar R$ 300 mil de um caixa eletrônico na prefeitura de Sorriso, Mato Grosso. Durante o crime, os suspeitos se disfarçaram como funcionários de manutenção para acessar o caixa sem levantar suspeitas. A investigação revelou que os membros da quadrilha residem em São Paulo, incluindo a capital, Mauá e outras cidades do interior. Além das prisões, dois veículos foram apreendidos e os suspeitos estão sendo interrogados sobre suas participações no crime. A operação continua em andamento para capturar todos os envolvidos.

