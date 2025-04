Polícia de SP desmantela quadrilha que invade condomínios de luxo Operação já prendeu quatro suspeitos; investigação continua Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 12h28 (Atualizado em 02/04/2025 - 12h28 ) twitter

Polícia de SP desmantela quadrilha que invadia condomínios de luxo

A Polícia Civil de São Paulo está realizando uma operação para prender uma quadrilha especializada em invadir condomínios de luxo. Até agora, quatro suspeitos foram presos, enquanto outros dois estão sob investigação. A quadrilha, baseada em São Paulo, planejava crimes em vários estados, obtendo informações privilegiadas sobre as rotinas das vítimas e bens de valor. Mais de 100 policiais participam da ação, e a polícia espera prender até sete pessoas até o final do dia. Os detidos estão sendo levados ao Departamento Estadual de Investigações Criminais para prestar mais informações sobre o funcionamento do grupo criminoso.

