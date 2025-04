Polícia desarticula quadrilha de furto de cabos no Rio e em São Paulo Operação resulta em cinco prisões e bloqueio de R$ 200 milhões em bens Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 14h03 (Atualizado em 24/04/2025 - 14h03 ) twitter

Polícia realiza operação contra quadrilha de furto de cabos subterrâneos no Rio e em São Paulo

Nesta quinta-feira (24), a Polícia Civil realizou uma operação contra uma quadrilha especializada no furto de cabos subterrâneos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Cinco indivíduos foram presos, e R$ 200 milhões foram bloqueados em contas bancárias e bens do grupo criminoso.

Os furtos ocorriam principalmente durante a madrugada, com batedores armados facilitando o transporte dos cabos de energia e telecomunicações para ferros-velhos e metalúrgicas. Além disso, a quadrilha praticava lavagem de dinheiro através de empresas reais e fantasmas, utilizando contratos falsos e carros de luxo.

O líder do grupo foi detido no Paraná; ele era contador de uma facção criminosa. Após sua prisão, sua esposa assumiu a liderança da quadrilha.

