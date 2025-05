Polícia desmantela central de golpes em chácara de Guarulhos Operação revela falsa agência bancária usada para estelionato; líder foi preso Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 14h05 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h05 ) twitter

Polícia desmantela central de golpes em chácara de Guarulhos (SP)

Uma operação policial resultou na prisão de onze pessoas em uma chácara em Guarulhos, São Paulo. A propriedade funcionava como uma central de golpes financeiros, simulando uma agência bancária com equipamentos como computadores, celulares e headsets. A polícia descobriu o esquema durante uma abordagem de rotina a um motorista suspeito, que revelou detalhes da operação criminosa.

Os integrantes do grupo usavam um sistema sofisticado para enganar as vítimas, fingindo ser funcionários de banco e seguindo scripts detalhados para aplicar as fraudes. Entre os presos está Felipe Alves Lima, apontado como líder do esquema. Ele já tinha antecedentes por estelionato e era responsável por organizar a equipe.

Além das prisões, foram apreendidos seis carros de luxo. As investigações continuam para identificar todas as vítimas e calcular o prejuízo total causado pelo grupo criminoso.

