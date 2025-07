Polícia entrega pizza após prisão de entregador no Arizona Cliente agradece policiais por concluir entrega após blitz Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 12h37 ) twitter

Policiais entregam pizza após prisão de entregador durante blitz

No Arizona, EUA, um entregador de pizza foi preso durante uma blitz por direção perigosa. A pizza permaneceu no carro do detido, então os policiais decidiram finalizar a entrega. A cliente ficou surpresa e agradecida ao receber sua pizza diretamente dos agentes.

