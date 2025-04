Polícia identifica responsáveis por morte de arquiteto em São Paulo Jefferson Aguiar foi morto ao intervir em um assalto Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 14h19 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h19 ) twitter

Criminosos que mataram arquiteto em São Paulo são identificados

A polícia em São Paulo está perto de prender os responsáveis pelo assassinato do arquiteto Jefferson Aguiar, ocorrido durante uma tentativa de assalto. Aguiar, de 43 anos, foi baleado após avançar com seu carro sobre os assaltantes. Durante as investigações, a polícia encontrou a moto usada na fuga dos criminosos. Câmeras de segurança registraram o momento em que o arquiteto interveio e o criminoso atirou, além de mostrar o comparsa que dava cobertura e fugiu para a Marginal Pinheiros.

