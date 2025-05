Polícia investiga assassinato de empresário desaparecido em Cravinhos Nelson Carreira Filho pode ter sido morto em reunião; polícia busca corpo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 14h32 (Atualizado em 28/05/2025 - 14h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Nelson: polícia investiga se empresário desaparecido foi morto e jogado em rio em SP

A polícia está investigando o desaparecimento do empresário Nelson Francisco Carreira Filho após uma reunião em Cravinhos, São Paulo. Vestígios de sangue encontrados na empresa de suplementos onde ele esteve sugerem um homicídio. Três suspeitos tiveram prisão temporária decretada: Tadeu, Marlon Couto — dono da empresa — e sua esposa Marcela.

Tadeu admitiu ter levado o carro da vítima para São Paulo e foi flagrado usando o boné de Nelson. As autoridades acreditam que Nelson foi morto a tiros e seu corpo jogado em um rio na região de Miguelópolis. Câmeras de segurança captaram dois investigados no prédio de Nelson em São Paulo, numa possível tentativa de despistar a polícia. A investigação continua em busca do corpo do empresário.

Assista em vídeo - Caso Nelson: polícia investiga se empresário desaparecido foi morto e jogado em rio em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!