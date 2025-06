Polícia investiga morte de empresário com possíveis hipóteses de violência Exames do Instituto de Criminalística são aguardados para esclarecer caso em Interlagos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 15h13 (Atualizado em 11/06/2025 - 15h13 ) twitter

Caso Adalberto: empresário poder ter sido vítima de mata-leão

A polícia de São Paulo continua investigando a morte do empresário Adalberto Amarilio Júnior no Autódromo de Interlagos. As autoridades aguardam os resultados dos exames realizados pelo Instituto de Criminalística para avançar nas investigações.

Cinco coordenadores de segurança do evento foram ouvidos pela polícia por três horas e meia, mas não deram declarações à imprensa. Entre as hipóteses consideradas está a possibilidade de Adalberto ter sido vítima de um golpe conhecido como mata-leão durante uma briga ou ter sido dopado com a droga Boa Noite, Cinderela.

Nesta terça-feira, policiais retornaram ao autódromo para refazer os passos do empresário e determinar a posição dos seguranças no momento do incidente. Mais de uma semana após a descoberta do corpo, questões como a origem do sangue encontrado no carro de Adalberto e o paradeiro de seus pertences pessoais permanecem sem resposta.

Assista ao vídeo - Caso Adalberto: empresário poder ter sido vítima de mata-leão

