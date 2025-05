Polícia recupera carro roubado de motorista de aplicativo no RJ Veículo de André Mateus é encontrado durante operação no Complexo da Pedreira Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 13h39 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h39 ) twitter

Polícia do RJ recupera carro de motorista de aplicativo em operação no Complexo da Pedreira

André Mateus, motorista de aplicativo, teve seu carro roubado por quatro criminosos armados após deixar um passageiro no Rio de Janeiro. Durante 40 minutos sob poder dos assaltantes, ele foi agredido e ameaçado violentamente. Dias depois, uma operação policial no Complexo da Pedreira resultou na recuperação do carro elétrico, que era sua única fonte de renda.

Ainda abalado pela experiência traumática, André retornou ao local do crime para pedir ajuda às autoridades. Os policiais do batalhão de Irajá localizaram o carro quase duas horas após o início da operação. Emocionado com a recuperação do veículo, André expressou sua gratidão aos agentes policiais pelo esforço.

