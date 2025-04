Policiais escapam de acidente grave na Flórida Viatura é atingida por carro desgovernado; agentes saem ilesos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 14h16 (Atualizado em 17/04/2025 - 14h16 ) twitter

Flagrante: policiais escapam por pouco de carro descontrolado na Flórida

Na Flórida, Estados Unidos, policiais escaparam de um grave acidente após um carro desgovernado colidir com sua viatura enquanto estavam no acostamento. Os agentes conseguiram se afastar para o meio do mato momentos antes do impacto.

O carro descontrolado não parou após atingir a viatura e continuou, atravessando a pista e colidindo com outros veículos do lado oposto. A motorista do carro explicou que perdeu o controle depois de ser fechada por outro veículo. Apesar do susto significativo, não houve feridos graves no incidente.

