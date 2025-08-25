Policiais escoltam gestante em trabalho de parto até hospital em SP Agentes abrem caminho no trânsito para garantir atendimento médico Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 14h00 ) twitter

Polícia escolta carro com mulher em trabalho de parto em meio a congestionamento

Na manhã de uma segunda-feira em São Paulo, uma mulher entrou em trabalho de parto enquanto estava no carro com seu marido. Durante o trajeto até o hospital, encontraram policiais militares que abriram caminho no trânsito congestionado usando a faixa exclusiva de motos.

Abraão, o pai da criança, expressou sua profunda gratidão aos policiais pela assistência crucial. Ele reconheceu que sem a ajuda deles seria difícil chegar ao hospital a tempo devido ao intenso tráfego.

