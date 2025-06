Policiais resgatam bebê trancado em carro na Califórnia Denúncia anônima leva policiais a agirem rapidamente Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 14h24 (Atualizado em 25/06/2025 - 14h24 ) twitter

Policiais resgatam bebê esquecido em carro na Califórnia

Nos Estados Unidos, policiais responderam a uma denúncia anônima sobre um bebê deixado dentro de um carro na Califórnia. Os agentes quebraram o vidro do veículo para acessar a criança, que estava no banco traseiro em um ambiente com temperatura interna de aproximadamente 43 graus Celsius. Não foram divulgadas informações sobre os responsáveis pela criança.

