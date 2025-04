Policial aposentado é atropelado duas vezes em possível vingança A Polícia Civil investiga o caso como crime premeditado Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 14h04 (Atualizado em 17/04/2025 - 14h04 ) twitter

Exclusivo: Filhos de policial morto em trama de vingança conversam com Fala Brasil

Abel, um policial militar aposentado, foi atropelado duas vezes no estacionamento de um shopping em São Paulo. O carro envolvido pertence a Osvaldo, pai de Luan, um jovem que Abel matou durante uma briga de trânsito no ano anterior. A Polícia Civil investiga o caso como crime premeditado motivado por vingança.

Na noite do incidente, Abel aguardava sua família no carro quando foi atingido duas vezes pelo veículo de Osvaldo. As colisões foram tão intensas que o para-choque traseiro do carro suspeito caiu antes de fugir. O veículo foi encontrado abandonado a dois quilômetros do shopping.

A investigação aponta Alan, irmão de Luan, como possível motorista. Impressões digitais de Alan foram encontradas no carro, levando à emissão de mandados de prisão para ele e Osvaldo. Além disso, uma arma e um celular com imagens relacionadas ao caso foram descobertos no veículo.

Letícia, filha de Abel, compartilhou a versão do pai sobre a briga com Luan, destacando que ele agiu em defesa própria.

