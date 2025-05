Policial aposentado reage a assalto e mata suspeito em São Paulo Criminosos tentaram roubar carro de sargento em bairro nobre Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 13h50 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h50 ) twitter

Policial aposentado reage a tentativa de roubo e mata criminoso em SP

Um sargento aposentado da Polícia Militar reagiu a uma tentativa de roubo em um bairro de alto padrão em São Paulo, resultando na morte de um dos suspeitos. Durante a ação, três tiros foram disparados. Imagens de vídeo mostram dois dos suspeitos fugindo do local, enquanto o terceiro, atingido pelos disparos, caiu na calçada e morreu no local. A Polícia Militar confirmou que o veículo do sargento permaneceu na cena para perícia e que ele não sofreu ferimentos durante o confronto.

Assista em vídeo - Policial aposentado reage a tentativa de roubo e mata criminoso em SP

